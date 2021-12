Sardegna: vaccinazione anti-Covid, Isola prima in Italia in fascia giovani, crescono terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue con forza la campagna di vaccinazione anti Covid nell'Isola. La Sardegna è la prima regione d'Italia per le vaccinazioni nella fascia d'età tra i 12 e i 19 anni. Il 76,8 per cento dei giovani residenti nell'Isola (84mila su una platea di 109 mila persone) ha infatti completato il ciclo di vaccinazione. Nell'ultima settimana si registra anche un complessivo aumento nella somministrazione delle prime dosi (+47 per cento) che passano così da una media di 500 inoculazioni giornaliere (dato rilevato nella settimana dall'8 al 20 novembre) alle attuali 740, con un picco registrato il 26 novembre negli hub di Cagliari (242 dosi contro una media giornaliera che si attestava attorno alle 150) e Sassari (260 dosi su una media di 160 nella settimana precedente). In crescita anche le somministrazioni delle dosi booster: 144 mila complessivamente le terze dosi somministrate in Sardegna, con una media di 10mila inoculazioni giornaliere contro le 4.500 della settimana precedente. Attualmente il picco di somministrazioni di terze dosi è stato registrato il 26 novembre, con 11 mila dosi. (segue) (Rsc)