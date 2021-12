Sardegna: vaccinazione anti-Covid, Isola prima in Italia in fascia giovani, crescono terze dosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sardegna - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - continua a conseguire risultati importanti nella campagna di vaccinazione contro il Covid e noi proseguiremo mettendo in campo tutto ciò che è necessario per difendere la salute dei cittadini e la nostra economia in questo momento particolarmente delicato. Le terze dosi crescono e stiamo lavorando per potenziare l'intero sistema degli hub. Inoltre stiamo già pianificando le azioni da intraprendere in attesa del via libera alla vaccinazione dei più piccoli, nella fascia dai 5 agli 11 anni. Importantissima, dice il presidente, la risposta dei nostri giovani". "In questa nuova fase della campagna - prosegue - i sardi stanno rispondendo bene. Questa è la strada giusta. Il virus non è ancora sconfitto e le nuove varianti rappresentano ancora una minaccia. La Sardegna ha già sofferto troppo il peso della pandemia e questa è una battaglia che riguarda ciascuno di noi". (Rsc)