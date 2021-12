Tlc: Spagna, Cellnex pianifica acquisti in mercati Austria, Danimarca e Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Cellnex è intenzionata a continuare la sua politica di acquisizioni per consolidare la sua posizione in Austria, Danimarca e Svezia. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". In Austria, i possibili partner di Cellnex sarebbero Deutsche Telekom e America Móvil, in Danimarca Telenor ed in Svezia Telia e Tele 2. Alla fine del terzo trimestre, Cellnex aveva accesso a una liquidità immediata pari a 14,3 miliardi di euro, dopo l'aumento di capitale di 7 miliardi e le cinque emissioni di debito effettuate quest'anno, pari a 2,5 miliardi. Dopo il completamento dell'acquisizione della società francese Hivory, la liquidità è salita a circa 9,1 miliardi di euro. Cellnex, che è in attesa di approvazione per acquistare le torri di Hutchison nel Regno Unito, ha un portafoglio di oltre 100 mila torri in una dozzina di Paesi europei. (Spm)