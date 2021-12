Usa: repubblicani scrivono a Biden, pronti a bloccare riduzione sanzioni a Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I firmatari della missiva riaffermano il potere del Congresso di imporre sanzioni verso Teheran. "Scriviamo per ricordarvi che il potere di regolamentare il commercio con nazioni straniere, quindi la capacità di emanare sanzioni economiche, appartiene al Congresso", si legge nella lettera. "Quando presto i repubblicani torneranno alla maggioranza – prosegue il testo in riferimento alle elezioni di medio termine del 2022 - non vediamo l'ora di riaffermare l'autorità del Congresso sulle sanzioni economiche approvando il Maximum Pressure Act (politica della Massima pressione sull’Iran definita nell’era Trump) e di limitare la capacità della vostra amministrazione, come l'amministrazione Obama prima di voi, di revocare le sanzioni". Nelle scorse ore la vice portavoce del dipartimento di Stato, Jalina Porter, ha affermato che l'obiettivo degli Usa nei negoziati di Vienna è il ritorno alla conformità di tutte le parti all’accordo del 2015. “Non entrerò nei dettagli o in eventuali ipotesi, ma mi concentrerò solo sull'obiettivo, che è un reciproco ritorno alla conformità”, ha spiegato Porter. (Nys)