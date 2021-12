Usa: variante Omicron, Cdc dispongono maggiori controlli su 4 aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno disposto un ampliamento a quattro aeroporti statunitensi dei test anti-Covid per prevenire la diffusione della variante omicron del coronavirus, compresi quelli che continuano a ricevere voli diretti dal Sudafrica, dove è stata identificata per la prima volta la mutazione. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che il programma di biosorveglianza dei Cdc, iniziato a settembre presso l'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York, l'aeroporto internazionale Newark-Liberty nel New Jersey e l'aeroporto internazionale di San Francisco, è stato rafforzato nelle scorse ore per monitorare la presenza della variante omicron. L’iniziativa è stata presentata per la prima volta anche all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, dove la Delta Airlines continua a operare tre voli a settimana da Johannesburg. United Airlines, inoltre, continua regolarmente a effettuare voli da Johannesburg a Newark. "Le informazioni sulla variante omicron sono in rapida evoluzione", ha affermato in una nota il Martin Cetron, direttore della divisione migrazione globale e quarantena presso i Cdc. "Stiamo lavorando attivamente per ampliare questo programma collaborativo di test di sorveglianza post-arrivo aeroportuale per monitorare questa nuova variante nei viaggiatori in arrivo", ha aggiunto. La direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, ha spiegato che il programma è stato esteso a "quattro degli aeroporti nazionali più trafficati del paese".(Nys)