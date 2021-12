Usa: vicesegretario di Stato McKeon visita campo rifugiati afghani nell'Indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa per la gestione e le risorse Brian McKeon sarà nelle prossime ore a Camp Atterbury, nell'Indiana, per visitare il personale afghano che era stato precedentemente impiegato presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul e altri ospiti afgani, nonché per incontrare la leadership dell'Operazione Allies Welcome e i rappresentanti dell'Agenzia di reinsediamento locale. Lo riferisce il dipartimento di Stato. McKeon ringrazierà il personale del dipartimento, altre agenzie federali, organizzazioni senza scopo di lucro e di beneficenza che lavorano a Camp Atterbury, per aver garantito un reinsediamento sicuro, efficiente e di successo.(Nys)