Usa: assalto al Congresso, ex capo staff di Trump comparirà davanti a commissione d'inchiesta

- Mark Meadows, capo dello staff della Casa Bianca durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, ha accettato di testimoniare di fronte alla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti che tenta di far luce sulla rivolta al Campidoglio del 6 gennaio scorso. Lo scrive il “Wall Street Journal”, precisando che Meadows inizialmente aveva rifiutato di collaborare con l'indagine, ma adesso si è detto disposto a comparire per una deposizione preliminare e a presentare documenti relativi all’oggetto dell’inchiesta. "Il comitato continuerà a valutare il suo grado di conformità con il nostro mandato di comparizione dopo la deposizione", ha detto Benni Thompson, deputato democratico che presiede la commissione. “Come abbiamo fatto fin dall'inizio, continuiamo a lavorare con il comitato ristretto e il suo staff per vedere se possiamo raggiungere una sistemazione che non richieda al signor Meadows di rinunciare al privilegio esecutivo o di rinunciare alla condizione per cui gli alti funzionari della Casa Bianca non possono essere obbligati a testimoniare davanti al Congresso", ha detto in una dichiarazione un avvocato che rappresenta il signor Meadows. "Apprezziamo l'apertura del comitato ristretto a ricevere risposte volontarie", ha aggiunto.(Nys)