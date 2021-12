Usa: Covid, nuova sentenza giudiziaria blocca obbligo vaccinazione in tre Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale del Kentucky ha emesso una sentenza che blocca l'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 per i lavoratori di aziende fornitrici dello Stato federale in Kentucky, Ohio e Tennessee. Lo riferisce la stampa Usa, segnalando la seconda sconfitta legale per l'amministrazione Biden sul fronte della campagna vaccinale in soli due giorni: lunedì 29 novembre, infatti, un giudice della Louisiana ha bloccato l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari di una decina di Stati Usa. Le due sanzioni sono state salutate invece come una vittoria dal procuratore generale dello Stato del West Virginia Patrick Morrisey, tra i suoi colleghi di altri Stati a guida repubblicana che hanno "dichiarato guerra" all'obbligo vaccinale tramite decreto presidenziale, sostenendo sia incostituzionale. (segue) (Nys)