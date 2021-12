Corea del Sud: Covid, nuovo record di contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato oggi, primo dicembre, 5.123 nuovi casi di Covid-19 nell'arco delle ultime 24 ore. Il dato è il peggiore mai registrato nel Paese dall'inizio della pandemia e il primo sopra la soglia di 5mila contagi giornalieri, nonostante i progressi nella campagna vaccinale e nonostante il governo abbia già invertito il processo di progressiva uscita dalla fase emergenziale. Il precedente record giornaliero di contagi risaliva in Corea del Sud al 23 novembre, quando i casi di positività erano stati 4.115. Il numero dei ricoverati in condizioni gravi è aumentato a 723. Il governo sudcoreano è frattanto in allarme per l'emersione della nuova variante Omicron del coronavirus: il primo caso sospetto, non ancora confermato, è stato rilevato in Corea del Sud nel pomeriggio di ieri. Ad oggi quasi l'80 per cento della popolazione sudcoreana è vaccinata contro la Covid-19, ma il governo ha giù iniziato la campagna di sensibilizzazione per la terza dose a seguito del progressivo aumento dei casi tra quanti hanno già assunto entrambe le dosi di vaccino. (segue) (Git)