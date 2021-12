Giappone: cacciabombardiere Usa sgancia serbatoi prima di un atterraggio d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cacciabombardiere F-16 dell'Aeronautica militare degli Stati Uniti di stanza presso la Base aerea di Misawa, in Giappone, ha sganciato i serbatoi esterni di combustibile in volo per poi effettuare un atterraggio di emergenza. Il velivolo, parte del 35mo Fighter Wing dell'Aeronautica militare statunitense, ha riscontrato un guasto in volo, e il pilota ha reagito sganciando i serbatoi su un'area scarsamente popolata nei pressi del monte Iwaki, nella prefettura di Aomori. Contrariamente a quanto affermato da una prima nota delle Forze armate Usa, uno dei due serbatoi sarebbe caduto all'interno di un'area residenziale. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni a cose o persone, ha subito riacceso le polemiche in merito ai rischi per la sicurezza dei cittadini posti dalle operazioni militari Usa in Giappone. L'atterraggio di emergenza si è verificato alle ore 18.10 di ieri, ed ha causato la chiusura dell'unica pista dell'aeroporto civile di Misawa, cui la base aerea è integrata. Il governo giapponese ha reso noto di voler chiedere agli Usa una messa a terra precauzionale di tutti i velivoli F-16 operanti in Giappone. (Git)