Usa: Biden su sparatoria in Michigan, il mio cuore vicino alle famiglie delle vittime

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso vicinanza alle famiglie dei tre studenti uccisi nell'Oxford High School, in Michigan, dove un 15enne ha aperto il fuoco provocando anche il ferimento di altre sei persone. Durante una visita in Minnesota, dove si trova per promuovere il piano per le infrastrutture, Biden ha affermato: "Ho appreso di una sparatoria in una scuola nel Michigan. Mentre veniamo a conoscenza di tutti i dettagli, il mio cuore va alle famiglie che stanno sopportando l'inimmaginabile dolore della perdita di una persona cara". Biden ha aggiunto che il sospettato "si è costituito e ha consegnato la sua pistola. Questo è tutto ciò che sappiamo al riguardo". L'inquilino della Casa Bianca è stato informato sull'incidente dal suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan.(Nys)