Giappone-Francia: sequestro parentale, mandato d'arresto per una donna giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte di Parigi ha spiccato un mandato d'arresto internazionale a carico di una donna giapponese moglie di un cittadino francese, che sarebbe fuggita in Giappone coi suoi due figli negando al marito di rivederli. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda citate dalla stampa giapponese. La vicenda del 39enne Vincent Fichot era circolata sulla stampa francese la scorsa estate, quando l'uomo aveva inscenato uno sciopero della fame allo Stadio nazionale di Tokyo prima dell'inizio delle Olimpiadi; la questione era stata perlopiù trascurata dalle autorità e dai media giapponesi, ma il presidente francese Emmanuel Macron l'aveva sollevata col premier Yoshihide Suga proprio in occasione dei Giochi di Tokyo. Il caso è simile ad altri che hanno coinvolto donne giapponesi "fuggite" coi figli da matrimoni internazionali, ma che solitamente non culminano in mandati d'arresto. (Git)