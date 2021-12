© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE/2- Nell'ambito delle iniziative messe in campo per la "Giornata mondiale per la lotta all'Aids", il Centro culturale di iniziativa Omosessuale Aps l'Altro Circolo ha organizzato un test day con screening gratuiti e prelievi capillari rapidi Hiv, all'insegna della prevenzione e della diagnosi precoce. La giornata, realizzata con la collaborazione del comitato di Viterbo della Croce rossa italiana e del Centro di riferimento per le malattie infettive della Asl di Viterbo, si svolgerà dalle 10 alle 13 presso la sede centrale dell'Università della Tuscia di Santa Maria in Gradi, presso la sede della facoltà di Agraria, in via San Camillo de Lellis, dalle 13:30 alle 15, e a Piazza Fontana Grande, dalle 15:30 alle 18.- Presentazione del libro "Il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti" sulla pratica dell'utero in affitto. L'evento, promosso dal Gruppo Id su iniziativa della stessa autrice, l'eurodeputato e responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega Simona Baldassarre, vedrà la presenza del leader della Lega Matteo Salvini e di altri illustri relatori impegnati nel tema della lotta alla maternità surrogata.Roma, Palazzo Brancaccio (ore 18)(Rer)