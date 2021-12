Brasile: Bolsonaro aderisce al Partito liberale, firma tessera nel corso di un evento ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha aderito ufficialmente al Partito liberale (Pl). La firma della tessera di adesione è avvenuta nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata dal partito in parlamento. Eletto alla presidenza della Repubblica come candidato del Partito social liberale (Psl) Bolsonaro aveva lasciato il partito nel novembre 2019 e da quel momento era rimasto senza alcun vincolo partitico. Tuttavia l'adesione a un partito è condizione necessaria per poter disputare le elezioni presidenziali in programma a ottobre del 2022. Bolsonaro ci ha tenuto a tenere distanti le due cose. Durante l'evento il capo dello stato a sottolineato infatti che la cerimonia riguardava semplicemente la sua adesione al partito e non il lancio di candidatura ad alcuna carica. (segue) (Brb)