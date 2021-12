Brasile: Bolsonaro aderisce al Partito liberale, firma tessera nel corso di un evento ufficiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel breve discorso davanti a numerosi parlamentari, Bolsonaro ha detto "Mi sento a casa qui, dentro il congresso nazionale, visto l'enorme numero di deputati qui presenti. La vostra presenza di trasmette ricordi piacevoli, ricordi di lotte, di scontri, ma, soprattutto momenti in cui, insieme, abbiamo fatto il meglio per il nostro Paese. Io sono venuto da dove siete ora voi, ho passato 28 anni alla Camera dei deputati", ha affermato Bolsonaro. Oltre al presidente anche il figlio, senatore Flavio, e il ministro per lo sviluppo regionale, Rogerio Marinho, hanno ufficializzato il tesseramento con la sigla. (segue) (Brb)