Brasile: Bolsonaro aderisce al Partito liberale, firma tessera nel corso di un evento ufficiale (3)

Il Partito liberale è stato fondato nel 1985, immediatamente dopo la ri-democratizzazione dopo la lunga dittatura militare che ha dominato il Brasile dal 1964. Il Pl è uno dei partiti conservatori di centro senza marcate caratteristiche ideologiche che compone il gruppo conosciuto come "centrao" storicamente espressione di una solida maggioranza parlamentare. Nel suo recente passato il partito ha nel 1989 presentato un proprio candidato, Guillerme Afif Domingos, alla presidenza della Repubblica. Nel 2002 ha eletto Josè Alencar come vice del presidente Luiz Inacio 'Lula' da Silva del Partito dei lavoratori (Pt) e, sia nel 2010 che nel 2014 il partito confermò l'appoggio ai due governi del Pt della presidentessa Dilma Rousseff. Nel 2005 il Pl fu coinvolto nello scandalo di corruzione nota come "Mensalao" e lo stesso presidente del partito, allora come oggi, Valdemar Costa Neto, fu condannato a 7 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione passiva e riciclaggio di denaro. Il politico ha scontato però solo due anni agli arresti prima di essere graziato nel 2016. Attualmente il Pl è uno dei partiti più fedeli al presidente Jair Bolsonaro ed esprime nel suo governo il ministro per i rapporti con il parlamento Flavia Arruda.