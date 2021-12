Afghanistan: delegazione governo Usa incontra rappresentanti talebani in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 e 30 novembre il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Thomas West, ha guidato una delegazione interagenzia di alto livello - comprendente rappresentanti del dipartimento di Stato, del dipartimento del Tesoro, dell'Usaid e della comunità d'intelligence - in un round di colloqui con alti rappresentanti dei talebani a Doha, in Qatar. Lo rende noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, precisando che la delegazione statunitense ha sottolineato la necessità che i talebani adempiano al loro impegno pubblico di non permettere a nessun soggetto di costituire una minaccia per nessun Paese utilizzando come base il suolo afghano. I rappresentanti di Washington hanno rimarcato la necessità di garantire un passaggio sicuro per i cittadini statunitensi e afghani, sottolineando il bisogno di tutela dei diritti di tutti i cittadini dell'Afghanistan, comprese le donne e le minoranze, e chiedendo il rilascio dell'ostaggio Mark Frerichs.(Nys)