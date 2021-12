Partecipate: Baglio (Pd), M5s stia tranquillo, maggioranza compatta e unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "I colleghi del Movimento 5 stelle stiano tranquilli perché la maggioranza è unita e compatta". Lo dichiara la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, replicando alle affermazioni del M5s su quanto avvenuto nel corso della votazione sulla delibera inerente alle nomine nelle società partecipate del Campidoglio. "L'opposizione - aggiunge - si aggrappa a un equivoco tecnico amministrativo, per altro subito recuperato, mentre la delibera che fissa le linee di indirizzo per la selezione e la nomina dei vertici aziendali è stata approvata così come proposta. Una delibera che non veniva rivista dal 1997, nonostante ci fosse una legge del 2000 che ne chiedeva una revisione. Il Movimento 5 stelle, al massimo, ci dovrebbe spiegare perché non è stato fatto negli ultimi 5 anni in cui hanno amministrato Roma". (Rer)