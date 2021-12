Usa: "The Hill", piano di spesa sociale in Senato entro metà dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato statunitense, Chuck Schumer, sta pianificando l’arrivo in aula entro metà dicembre del piano di spesa sociale da 2 mila miliardi di dollari approvato dalla Camera il 19 novembre scorso. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, citando una fonte a conoscenza delle intenzioni del leader democratico. Il piano di Schumer è di presentare il disegno di legge, noto come “Build Back Better”, all'aula del Senato “nella settimana del 13 dicembre”, spiega la testata Usa. "Non appena il lavoro tecnico e procedurale necessario sarà completato il Senato si occuperà di questa legge", ha detto Schumer ai giornalisti durante una conferenza stampa. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One che i funzionari dell’amministrazione presidenziale sono "incoraggiati" dalla possibilità di presentare il disegno di legge la settimana del 13 dicembre. “Ci aspettiamo di vedere l’apporovazione prima di Natale – ha affermato Psaki - Questo è un segnale positivo a nostro avviso”.(Nys)