Nato: Stoltenberg, qualsiasi aggressione russa a Ucraina ha prezzo elevato e gravi conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi futura aggressione russa contro l'Ucraina avrebbe un prezzo elevato e gravi conseguenze politiche ed economiche per la Russia. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, indicando in conferenza stampa quella che è la posizione espressa dai ministri degli Affari esteri dei Paesi alleati nella prima giornata di riunione a Riga, in Lettonia. Secondo quanto spiegato da Stoltenberg, i ministri degli Esteri dei Paesi Nato "hanno affrontato tre questioni: il potenziamento militare della Russia dentro e intorno all'Ucraina, le azioni del regime in Bielorussia, il ruolo guida della Nato nel controllo degli armamenti". "La situazione in Ucraina e nei dintorni rimane fluida e imprevedibile. Non ci sono certezze sulle intenzioni della Russia. Assistiamo a una concentrazione di forze significativa e insolita, che è ingiustificato e inspiegabile. E accompagnato da un'acuta retorica e disinformazione", ha affermato Stoltenberg. "Sappiamo che la Russia ha già usato la forza contro l'Ucraina e altri vicini", ha ricordato. (segue) (Beb)