Tim: Luciano Sale lascia il gruppo, interim a Giovanna Bellezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim, attraverso una nota, informa che Luciano Sale lascerà in via consensuale il proprio incarico di direttore Human resources, Organization & Real estate a far data da oggi. L’interim della Direzione viene affidato a Giovanna Bellezza, attuale responsabile Human resources, Business partner & Labour cost planning di Tim. A Luciano Sale - si legge ancora nella nota - va il ringraziamento per il significativo contributo manageriale assicurato in questi anni all’interno del Gruppo e per i risultati raggiunti, cui si associa l’augurio per le prossime sfide professionali. Inoltre, precisa la nota, a Luciano Sale (che risulta titolare di 245.146 azioni ordinarie TIM) sarà riconosciuto un trattamento di severance conforme con la politica di remunerazione approvata dall’Assemblea del 31 marzo 2021: l’assegnazione si qualifica pertanto come operazione con parte correlata esclusa, ai sensi dell’apposito Regolamento Consob. (Com)