Nato: Stoltenberg, alleati determinati per rafforzare controllo armamenti

- Gli alleati della Nato sono determinati a condurre un rinnovato sforzo per rafforzare il controllo degli armamenti. Lo ha spiegato in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la prima giornata di riunione dei ministri degli Affari esteri a Riga, in Lettonia. Per quanto riguarda il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione, Stoltenberg ha specificato che si tratta di "una priorità per la Nato". Ha evidenziato che "tutti gli alleati della Nato sostengono un mondo senza armi nucleari". "Dalla fine della Guerra Fredda, abbiamo ridotto significativamente i nostri arsenali nucleari e abbiamo costantemente promosso accordi chiave per il controllo degli armamenti", ha detto Stoltenberg. "Ma vediamo tendenze molto preoccupanti. Russia e Cina stanno aumentando notevolmente i loro arsenali. I trattati chiave vengono compromessi. E le tecnologie emergenti e dirompenti stanno cambiando radicalmente la natura del conflitto", ha spiegato. "Gli alleati della Nato sono determinati a condurre un rinnovato sforzo per rafforzare il controllo degli armamenti. Perché in un mondo più pericoloso, abbiamo bisogno di più prevedibilità e più trasparenza", ha specificato ancora.Infine, questa sera i ministri discuteranno il prossimo Concetto strategico della Nato che sarà adottato al vertice di Madrid del prossimo anno. "Il Concetto strategico rifletterà il nuovo ambiente di sicurezza. Riaffermerà la nostra unità e i nostri valori. E guiderà il nostro continuo adattamento. È il progetto per il futuro della nostra Alleanza e di come l'Europa e il Nord America continueranno a essere forti insieme nella Nato", ha concluso Stoltenberg. (Res)