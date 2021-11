Carcere: Vincenzi (Pd), diritti affettivi dei detenuti sono alla base di una società più giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- "Il tema delle condizioni dei detenuti e del funzionamento del sistema carcerario non ci riguarda solo dal punto di vista della coscienza individuale e collettiva ma è anche un tema che ha le fondamenta nel sistema di funzionamento di una società civile e democratica.I diritti affettivi dei detenuti sono alla base di una società più giusta. Privare della libertà non significa privare l'uomo dei diritti fondamentali, la pena deve essere sempre finalizzata al recupero dell'individuo". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio durante l'evento su "Affettività e carcere" svolto in Sala Mechelli, presso il Consiglio regionale del Lazio, oggi pomeriggio. (Com)