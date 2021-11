Germania: Covid, commercianti contro restrizioni per non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commercianti tedeschi si oppongono alla possibilità che in Germania venga vietato a quanti non sono vaccinati contro il Covid-19 di frequentare i negozi, esclusi gli esercizi per i beni di prima necessità. Il timore è che tale limitazione possa gravare sulle vendite di Natale, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, si tratta della regola 2G, che consente di partecipare alla vita pubblica esclusivamente a vaccinati contro il coronavirus e a quanti sono guariti dopo aver contratto il morbo dietro presentazione della relativa certificazione. Il governo federale e i Laender stanno studiando la possibilità di estendere tale norma a gran parte del commercio, con efficacia in tutta la Germania. Per il direttore generale dell'Associazione del commercio tedesca (Hde), Stefan Genth, tale decisione sarebbe “completamente sproporzionata e mancherebbe il bersaglio” di ridurre i contagi. Genth ha evidenziato che le norme d'igiene e sul distanziamento già assicurano come i negozi non siano una fonte di contagio. Con il 2G, ha avvertito il direttore generale dell'Hde, la frequentazione e le vendite degli esercizi commerciali potrebbero “crollare” e minacciare le attività di Natale, originariamente viste come un barlume di speranza” dai commercianti nella crisi del coronavirus. Per Genth, infine, sono le vaccinazioni la chiave per uscire dall'emergenza sanitaria. (Geb)