Quirinale: Mattarella riceve Brunetta e Severino

19 luglio 2021

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e la presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, Paola Severino, che gli hanno presentato le attività di rilancio della Scuola nazionale dell’amministrazione per la formazione della dirigenza pubblica. (Com)