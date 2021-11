M5s: Mario Turco, non diventeremo mai un partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Ringrazio quanti hanno partecipato alla votazione del MoVimento 5 Stelle. Un esempio di partecipazione attiva, dove oggi i nostri iscritti hanno detto Sì al 2x1000 e dato indicazione per i progetti da finanziare con le restituzioni degli stipendi. Grazie al voto di oggi il MoVimento metterà a disposizione dei cittadini altre risorse e saranno sempre i cittadini a decidere cosa finanziare, ma questo non significa che il Movimento è diventato ‘partito’, perché non lo sarà mai”. Lo ha affermato in una nota il vicepresidente dei senatori del Movimento 5 stelle, Mario Turco, secondo cui “il voto di oggi ci dà maggiore forza ad andare avanti e a continuare a sostenere le istanze dei cittadini: restiamo sempre una forza politica che mette al centro la tutela e il benessere delle persone. Questo lo abbiamo dimostrato in tutti i nostri provvedimenti, dove abbiamo messo al centro del nostro agire gli interessi di tutti e mai quello di qualcuno. Grazie per la forza che ci date”. (Com)