Usa-Romania: colloquio tra consiglieri sicurezza Sullivan e Oprisor, focus su Mar Nero e Ucraina

- Il consigliere statunitense per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha avuto un colloquio telefonico con il consigliere della presidenza romena, Ion Oprisor, incentrato sulle minacce russe nel Mar Nero ed in Ucraina. Lo ha annunciato la portavoce di Sullivan, Emily Horne. "Hanno avuto uno scambio di punti di vista sulle attività militari russe vicino all'Ucraina e si sono impegnati a continuare le consultazioni", ha spiegato la portavoce secondo cui Washington sostiene gli sforzi di Bucarest per rafforzare la scurezza energetica dell'Europa, anche tramite il progetto che coinvolge gli Usa per la costruzione di piccoli reattori nucleari (Smr) in Romania. "Hanno concordato sull'importanza di uno stretto coordinamento bilaterale e attraverso la Nato sulla sicurezza nel Mar Nero", ha concluso la portavoce. (Res)