Usa: comitato esperti Fda approva farmaco anti-Covid sviluppato da Merck

- Il comitato consultivo di esperti della Food and Drug Administration (Fda, l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici) ha votato a favore dell'approvazione della pillola antivirale sviluppata dalla casa farmaceutica Merck in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics per curare il Covid-19. Lo scrive il sito statunitense "Axios", precisando che 13 esperti si sono espressi a favore del farmaco, dieci invece hanno votato contro. I farmaci antivirali progettati per prevenire o curare il virus potrebbero essere strumenti chiave per combattere la pandemia, soprattutto nel momento in cui emergono nuove varianti. Se autorizzato, il farmaco Merck noto come molnupiravir sarebbe il primo trattamento del suo genere disponibile negli Stati Uniti. La maggior parte dei relatori ha affermato di ritenere che dovrebbero esserci limiti all'uso del farmaco e che la Fda non dovrebbe approvarne l'uso per donne incinte o bambini. Diversi esperti hanno inoltre espresso preoccupazione per il "profilo di sicurezza" del farmaco e hanno affermato che dovrebbe essere utilizzato solo e rigorosamente da individui ad alto rischio. Merck ha fatto sapere la scorsa settimana che molnupiravir ha ridotto di circa il 30 per cento il rischio di ospedalizzazione o di morte per pazienti con Covid-19 lieve o moderato, sulla base di uno studio condotto su oltre 1.400 adulti. Il trattamento va iniziato entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi e può essere somministrato a domicilio. Ora spetta alla Fda decidere se seguire le raccomandazioni del comitato, cosa che generalmente avviene a pochi giorni di distanza.(Nys)