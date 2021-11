Brasile: Bolsonaro aderisce al Partito liberale, firma tessera nel corso di un evento ufficiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 8 novembre era stata l'emittente filo-governativa "Jovem Pan" a rivelare in anteprima che la decisione di Bolsonaro di aderire al Pl era stata già comunicata dal presidente Costa Neto, ai segretari del partito di ciascuno stato. Le trattative di Bolsonaro con i partiti brasiliani andavano avanti da mesi. In tre casi sono state divisioni interne in merito all'accoglienza da concedere al capo dello stato a far sfumare l'accordo. Sia nel caso del partito Patriota sia nel caso del Partito rinnovatore laburista brasiliano (Prtb) che del Partito laburista brasiliano (Ptb) lo scontro dialettico interno ha causato defezioni o scissioni di intere correnti interne ai partiti. Al termine delle trattative sfumate il presidente di Patriota, Adilson Barroso, è stato costretto alle dimissioni. In ultimo Bolsonaro ha scartato il Pp perché, a differenza del Pl, il partito conta già con figure molto eminenti nella politica brasiliana, che avrebbero fatto da contraltare al potere interno di Bolsonaro. (segue) (Brb)