Brasile: Bolsonaro aderisce al Partito liberale, firma tessera nel corso di un evento ufficiale (5)

- Il presidente Bolsonaro, aveva consegnato a novembre del 2019 la lettera che formalizzava la sua uscita ufficiale dal Partito social liberale (Psl), con il quale era stato eletto alla presidenza della Repubblica l'anno precedente. L'uscita del presidente Bolsonaro dal partito era stata infatti causata da una disputa interna, nata dopo che la polizia federale aveva aperto un'inchiesta su una presunta truffa ai danni dei contribuenti attraverso l'illecita raccolta di dei rimborsi elettorali relativi al finanziamento pubblico destinato ai partiti brasiliani. Il presidente, intenzionato ad allontanare l'ombra dello scandalo aveva scaricato tutta la responsabilità sul partito, causando la reazione di Bivar e la successiva lotta interna al partito, finita con la decisione di Bolsonaro di creare un soggetto tutto nuovo. Alcuni mesi dopo aver presentato il suo nuovo progetto politico, Alleanza per il Brasile, Bolsonaro era stato costretto a desistere a metà dello scorso anno a causa della difficoltà nel raccogliere 500 mila firme in almeno 9 stati, come richiesto dalla legislazione elettorale del paese. (Brb)