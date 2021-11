Svizzera: Covid, posticipata cerimonia per insediamento nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia per l'insediamento del nuovo presidenza svizzero, inizialmente programmata per metà dicembre, è stata posticipata all'estate 2022 a causa dell'aumento dei rischi legati al Covid-19. Lo ha annunciato il governo di Berna tramite una nota. Il prossimo 8 dicembre il Parlamento svizzero eleggerà il nuovo presidente del Paese, con il ministro degli Esteri Ignazio Cassis che figura come principale candidato. "Alla luce delle incertezze legate alla situazione epidemiologica, è stato deciso - in accordo con le autorità del canton Ticino - di posticipare le celebrazioni pianificate il 16 dicembre 2021 nel Ticino all'estate 2022", si legge nella nota del governo svizzero. (Res)