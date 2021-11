© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi abbiamo una carta dei principi e dei valori. Non vogliamo più le trivellazioni, siamo per il superbonus, per la rigenerazione urbana. La nostra transizione ecologica è democratica e partecipata. Le comunità energetiche le stiamo perseguendo noi”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Dimartedì”, in onda questa sera su La7. (Rin)