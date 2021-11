© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco designato, Olaf Scholz, sostiene l'attuazione di restrizioni ai contatti per quanti in Germania non sono vaccinati contro il Covid-19. Intervistato dal quotidiano “Bild”, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), ha affermato: “Ci saranno sicuramente restrizioni ai contatti per i non vaccinati”. (Geb)