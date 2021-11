Monza: Santambrogio, oggi in Consiglio provinciale venuto meno il senso di responsabilità delle istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Provincia ha preso una posizione chiara e netta rispetto al post del Consigliere Meroni che io stesso ho considerato, e continuo a considerare, indifendibile. Ritengo, però, che a livello istituzionale siano stati mossi tutti i passi necessari per esprimere questa posizione, prima con un comunicato e poi con la remissione delle deleghe e le scuse personali in aula. Oggi era necessario un atto di responsabilità nei confronti dell'ente per approvare atti di indirizzo fondamentali, come l'assestamento del bilancio di previsione o la convenzione Cuc che è propedeutica alla gestione dei bandi del pnrr. Con questa scelta, che riteniamo volutamente strumentale alla campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio il prossimo 18 dicembre, l'attività si ferma e tutto sarà rimandato alla nuova legislatura. Non voglio pensare che il clima da campagna elettorale abbia tolto lucidità rispetto ai doveri ed alle prerogative che un consigliere deve sempre avere nei confronti dell'ente che rappresenta, nel rispetto dei cittadini ma anche dei dipendenti della provincia che sono stati messi in grossa difficoltà a seguito della scelta del gruppo BrianzaReteComune di uscire dall'aula ( non permettendo la surroga del nuovo consigliere) con la conseguente non approvazione degli atti iscritti. La cosa che più mi rattrista è che negli atti in approvazione c'erano interventi e misure destinati anche i cittadini degli enti che gli stessi referenti del gruppo di centrosinistra amministrano" ha dichiarato il presidente Luca Santambrogio. " Tuttavia, consapevole che chi appartiene ad una istituzione ha dei doveri e delle responsabilità, ho deciso di adottare con una delibera del presidente la variazione urgente di bilancio per permettere la corretta prosecuzione dei servizi e dei lavori, a partire dagli investimenti sulle scuole e l'avvio dell'iter di gara per l'appalto calore, necessario a garantire il riscaldamento negli istituti superiori. L'atto che ho approvato, sarà poi ratificato dal nuovo Consiglio, che uscirà dalle elezioni del 18 dicembre, entro fine anno" ha concluso il presidente della Provincia. (Com)