Legge Bilancio: Serracchiani (Pd), obiettivo è tutelare famiglie e consolidare ripresa

21 luglio 2021

- "Con la linea delle riaperture in sicurezza abbiamo assicurato un’incoraggiante ripresa economica che, però, va consolidata e resa strutturale per favorire l’aumento degli occupati e dare ossigeno alle imprese". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera dopo l’incontro della delegazione del partito con il presidente Draghi. La riduzione del carico fiscale per i lavoratori e le aziende, per la parlamentare, "rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia che oggi, però, va accompagnata da nuove risorse per affrontare l’aumento delle bollette causato dal rialzo delle materie prime". "Riteniamo vada migliorato intervento su scuola e insistiamo perché venga applicata agli edili il pensionamento anticipato attraverso Ape sociale e 30 anni di contributi mentre per combattere il precariato tra i giovani chiediamo di investire sull’apprendistato superando stage e tirocini formativi. Questa manovra va nella giusta direzione e il nostro obiettivo è migliorarla nell’esame parlamentare per assicurare tutela alle fasce sociali più esposte e rafforzare la crescita", ha concluso. (Com)