Partecipate: De Gregorio (Cs), da maggioranza confusione e rischio nomine poco trasparenti

- "Sugli emendamenti relativi alle nomine delle partecipate oggi, in Campidoglio, abbiamo assistito a un'imperdonabile leggerezza da parte della maggioranza". Lo dichiara, in una nota, Flavia De Gregorio, capogruppo in Consiglio comunale della lista Calenda sindaco. "L'opposizione – spiega - aveva infatti proposto, con un emendamento, di eliminare il termine 'eventuale' avviso pubblico dalla possibilità di presentare la propria candidatura. La maggioranza ha per errore approvato questo emendamento salvo poi chiedere di rivotarlo". "Abbiamo deciso quindi di dargli la possibilità di farlo affinché la maggioranza si assumesse la responsabilità politica di un nuovo voto che – conclude De Gregorio - evidenzi la poca trasparenza delle selezioni e dei criteri di scelta di un candidato rispetto a un altro". (Com)