Bielorussia: Stoltenberg, uso cinico e disumano dei migranti

- L'uso di migranti da parte del regime bielorusso di Aleksandr Lukashenko è cinico e disumano. Lo ha spiegato in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la prima giornata di riunione dei ministri degli Affari esteri a Riga, in Lettonia. "L'uso da parte del regime di Aleksandr Lukashenko di persone vulnerabili per fare pressione su Polonia, Lettonia e Lituania è cinico e disumano", ha detto Stoltenberg. "I ministri della Nato hanno chiarito che siamo in piena solidarietà con gli alleati colpiti. La Nato sta anche cooperando strettamente con l'Unione europea per contrastare questa campagna ibrida, come dimostrato dalla mia visita di domenica a Vilnius e Riga con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen", ha proseguito il segretario generale. (Res)