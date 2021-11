Francia: Zemmour, non sono più giornalista o scrittore ma candidato presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono più "giornalista" o "scrittore", sono "candidato". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "Tf1" Eric Zemmour, candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2022. Intervenendo all'edizione serale del telegiornale dopo la pubblicazione di un video su Youtube in cui annunciava la candidatura, Zemmour ha parlato del suo programma, spiegando che è un progetto ispirato "da quello che ha voluto fare (il generale) de Gaulle". In merito alle condanne ricevute negli anni passati per reati di discriminazione razziale, Zemmour spiega si essere stato ritenuto colpevole per "reati di opinione".(Frp)