Pnrr: Barelli (FI), bene impegno governo su fondi istruzione

- "Le risorse destinate al sud per la scuola segnano un importante risultato, strategico per abbattere quel divario prima culturale e poi economico che affligge da lungo tempo il sud del paese". Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, secondo cui "gli aiuti concreti alle giovani generazioni e alle loro famiglie segnano un cambio di passo che consentira' a quei territori di avere una forte capacità attrattiva, una migliore qualità della vita e quindi una visione diversa del futuro. E' un risultato raggiunto grazie all'impegno e alla determinazione del nostro ministro Mara Carfagna che ha saputo ben interpretare una delle priorità indicate da Forza Italia a questo governo", conclude il parlamentare.(Com)