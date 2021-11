Nato: Di Maio partecipa a ministeriale Riga, focus su relazioni con Russia e armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha preso parte oggi a Riga, in Lettonia, alla riunione dei ministri degli Affari esteri della Nato. Lo rende noto la Farnesina. Nel corso della prima riunione ministeriale tenutasi fuori dal Quartier Generale della Nato dall’inizio della pandemia, i ministri hanno discusso del ruolo dell’Alleanza di fronte alle molteplici sfide che caratterizzano l’attuale congiuntura internazionale, inclusi le relazioni con la Russia e i temi del controllo armamenti, disarmo e non proliferazione. Di Maio ha avuto alcuni colloqui bilaterali a margine con omologhi dei Paesi Nato. (Com)