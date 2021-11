America Latina: Fao, nel 2019-2020 di 13,8 milioni di persone in più con insicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone che soffrono carenze alimentari in America Latina è aumentato di 13,8 milioni solo nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020, anno della pandemia Covid-19. E' quanto riferisce il rapporto "Panorama regionale sulla sicurezza alimentare e nutrizionale 2021" dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) pubblicato oggi. Si tratta di un incremento del 30 per cento che porta la cifra delle persone in condizioni di insicurezza alimentare nella regione a 59,7 milioni, la cifra più alta registrata dall'anno 2000. In termini percentuali significa che il problema della fame riguarda il 9,1 per cento della popolazione dell'America latina. Ciò significa che quattro persone su dieci nella regione - ovvero 267 milioni di persone- hanno sperimentato insicurezza alimentare moderata o grave nel 2020, 60 milioni in più rispetto al 2019. Si tratta di un incremento di 9 punti percentuali, il più pronunciato rispetto ad altre regioni del mondo, segnala il rapporto. (segue) (Abu)