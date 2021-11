America Latina: Fao, nel 2019-2020 di 13,8 milioni di persone in più con insicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo dirlo forte e chiaro: l'America Latina e i Caraibi affrontano una situazione critica in termini di sicurezza alimentare. C'è stato un aumento di quasi il 79 per cento del numero di persone che soffrono la fame tra il 2014 e il 2020", ha denunciato il rappresentante regionale della Fao, Julio Berdegué, che ha sottolineato che, sebbene la pandemia abbia aggravato la situazione, "la fame è in aumento dal 2014". All'interno di questo panorama di insicurezza alimentare, afferma il rapporto, uomini e donne non sono stati colpiti allo stesso modo. Secondo il rilevamento della Fao infatti nel 2020 il 41,8 per cento delle donne nella regione ha sperimentato insicurezza alimentare moderata o grave, rispetto al 32,2 per cento degli uomini. Questa disparità è aumentata costantemente negli ultimi sei anni e si è incrementata drasticamente, dal 6,4 per cento del 2019 al 9,6 per cento nel 2020. (segue) (Abu)