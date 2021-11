America Latina: Fao, nel 2019-2020 di 13,8 milioni di persone in più con insicurezza alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento segnala inoltre che oltre alla questione della fame è peggiorata anche la preesistente crisi di malnutrizione. "Con i servizi sociali interrotti e i mezzi di sussistenza devastati, le famiglie hanno difficoltà a mettere in tavola cibo sano, lasciando molti bambini affamati e altri con problemi di sovrappeso", ha denunciato il direttore regionale dell'Unicef per l'America Latina e i Caraibi, Jean Gough. "Perché i bambini possano crescere sani", ha affermato Gough, "dobbiamo garantire che tutte le famiglie abbiano accesso a cibo nutriente e a prezzi accessibili". La situazione nella regione ha portato l'Onu a chiedere nel rapporto "azioni urgenti" per fermare l'aumento della fame, dell'insicurezza alimentare e della malnutrizione in tutte le sue forme, motivo per cui ha esortato i paesi della regione a "prendere rapidamente provvedimenti". azioni per trasformare i loro sistemi agroalimentari e renderli più efficienti, resilienti, inclusivi e sostenibili". (Abu)