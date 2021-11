Covid: Ricciardi, da dati sintomatologia variante Omicron sembra meno grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Omicron “è una variante di preoccupazione con elementi negativi, come la velocità di trasmissione, ed altri positivi come il fatto che non dà una sintomatologia grave e che per il momento sembra che il vaccino gli tenga testa”. Lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, nel corso della registrazione della puntata di “Di martedì” su La7. “I dati che ci arrivano dicono che la sintomatologia è anche più lieve" delle varianti precedenti "ma la propagazione è davvero impressionante”, ha aggiunto. (Rin)