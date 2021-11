Nato: Stoltenberg, qualsiasi aggressione russa a Ucraina ha prezzo elevato e gravi conseguenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi i ministri hanno discusso della situazione. Siamo uniti nel nostro obiettivo di dissuadere la Russia da qualsiasi ulteriore azione aggressiva. Chiediamo alla Russia di essere trasparente, ridurre l'escalation e ridurre le tensioni. Qualsiasi futura aggressione russa contro l'Ucraina avrebbe un prezzo elevato e gravi conseguenze politiche ed economiche per la Russia", ha specificato Stoltenberg. "I ministri sono stati chiari sul fatto che non ci devono essere malintesi o calcoli errati sulla determinazione della Nato. Siamo uniti per difendere e proteggere tutti gli alleati. Continueremo a valutare attivamente la situazione e ad assicurarci di avere tutti i piani necessari in atto. Allo stesso tempo, manteniamo il nostro sostegno politico e pratico al nostro partner Ucraina", ha continuato Stoltenberg. I ministri elogiano Kiev per "la sua risposta misurata alle continue provocazioni della Russia", ha proseguito Stoltenberg. Per quanto riguarda la giornata di domani, i ministri incontreranno i rappresentanti di Ucraina e Georgia "per scambiare opinioni sugli sviluppi attuali". (Beb)