Roma: monopattino si scontra con auto, morto 48enne

- Incidente mortale, alle 18:30 circa, in via Cesare Federici, intersezione vi Cristoforo Colombo. A scontrarsi un'auto e un monopattino. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale VIII gruppo Tintoretto unitamente a personale del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo a bordo del monopattino, cittadino italiano di 48 anni. Il conducente dell'auto si è subito fermato per allertare i soccorsi. Sono in corso da parte degli agenti tutti gli accertamenti necessari per ricostruire esatta dinamica dei fatti. L'area è stata delimitata al fine di consentire le attività di indagine, e per agevolare la viabilità nella zona. (Rer)