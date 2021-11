Diritti: Gelmini, riequilibrio di genere nelle istituzioni fondamentale per buona leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- “La questione dell’equità di genere è una delle sfide fondamentali del nostro tempo: essa è una componente essenziale nell’ambito di un più ampio disegno di sviluppo culturale, economico e sociale della civiltà. In questa prospettiva, il grado di accesso delle donne alle istituzioni è un importante marcatore del tasso di equità di genere raggiunto in una determinata collettività. Ma è anche un importante sintomo del grado di sviluppo raggiunto da quella stessa collettività: la piena partecipazione delle donne alle istituzioni si realizza generalmente in quei contesti dove l’istruzione, la conciliazione vita-lavoro e l’abbattimento degli stereotipi di genere sono già avanzati”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo ad un seminario organizzato da “Noi Rete Donne”. “È anche vero, d’altro canto, che l’equilibrio di genere nella rappresentanza istituzionale attiva una logica virtuosa che imprima una ulteriore accelerazione alla creazione di una società più sensibile, inclusiva e aperta. Perseguire il riequilibrio di genere nelle istituzioni - ha aggiunto - non è solo una misura concreta a beneficio delle donne, ma ha una valenza sistemica, complessiva, a beneficio di ognuno di noi". Secondo il ministro, per una buona leadership, "è fondamentale la presenza sia delle donne che degli uomini. Per rispondere alle sfide complesse che i responsabili politici si trovano oggi ad affrontare è necessaria una leadership inclusiva ed eterogenea. È una battaglia culturale, oltre che politica, che insieme al ministro Bonetti porterò presto in Conferenza Stato-Regioni”, ha concluso il ministro Gelmini. (Com)