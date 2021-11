Israele: ministro Esteri Lapid conclude viaggio di tre giorni a Londra e Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha concluso un viaggio di tre giorni a Londra e Parigi con un lungo incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri israeliano, Lapid e Macron hanno parlato a lungo dei colloqui sul nucleare iraniano che hanno preso il via ieri a Vienna, dopo una pausa di quasi sei mesi. Nel colloquio con Macron, Lapid ha sottolineato che l'Iran starebbe semplicemente guadagnando tempo nei colloqui con l’obiettivo di portare avanti il suo programma nucleare e far rimuovere le sanzioni economiche che hanno paralizzato la sua economia. Nel colloquio con Macron, Lapid ha sottolineato anche la necessità di sviluppare un piano B efficace in caso di un fallimento dei colloqui. "Dopo molti anni, la posizione di Israele viene ascoltata e la posizione di Israele è ferma", ha dichiarato Lapid secondo quanto riferisce la nota del ministero degli Esteri israeliano. (segue) (Res)