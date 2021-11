Israele: ministro Esteri Lapid conclude viaggio di tre giorni a Londra e Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le sanzioni contro l'Iran non devono essere rimosse. Le sanzioni devono essere inasprite, deve essere applicata una minaccia militare credibile, perché solo così si fermerà la sua corsa al nucleare”, ha aggiunto. Lapid ha promesso che lui, il primo ministro Naftali Bennett e il ministro della Difesa Benny Gantz continueranno a lavorare per garantire che il mondo comprenda la minaccia nucleare iraniana. Ieri Lapid ha avuto a Londra un incontro con il primo ministro britannico Boris Johnson. Secondo quanto riferisce la stampa israeliana, i due si sono detti determinati a impedire all’Iran di acquisire un’arma nucleare. Nella sua visita nel Regno Unito, Lapid ha anche firmato con l’omologa Liz Truss un accordo per portare le relazioni bilaterali a un nuovo livello nei comparti scientifico, commerciale e della sicurezza. (Res)