- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Il Rinascimento di Bergamo e Brescia – Lotto Moretto Savoldo Moroni", che sarà visitabile dal 2 dicembre al 16 gennaio in Sala Alessi a Palazzo Marino. Dopo l'introduzione dell'assessore alla cultura, Tommaso Sacchi, intervengono: Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia; Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura del Comune di Bergamo; Giovanni Bazoli, Presidente Emerito Intesa Sanpaolo; Pierluigi Cocchini, amministratore delegato Rinascente; Francesca Bazoli, Presidente Fondazione Brescia Musei; Francesco Frangi e Simone Facchinetti, curatori della mostra.Palazzo Marino, Sala Orologio, piazza scala, 2 (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del Rapporto Feltrinelli The Politics to come.Fondazione Feltrinelli, via Pasubio, 5 (ore 18:30)VARIEHealthcare Summit Trasformare la sanità italiana: la sfida dei prossimi anni organzzato da il sole 24 ore. Intevengono, tra gli altri: Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe; Lucia Aleotti, Vice Presidente Farmindustria; Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria dispositivi medici; Pierpaolo Sileri, sottosegretario di stato al ministero della saluteDiretta streaming (ore 9)Sopralluogo della Lega per denunciare la pessima condizione del manto stradale. Al presidio sono presenti il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, il consigliere comunale Samuele Piscina e il capogruppo della Lega nel Municipio 9 Federico Rossi, insieme a diversi consiglieri di municipio della zona.Via Lancetti, angolo Via Resegone (ore 10)Conferenza stampa di presentazione del dossier "Il diritto allo studio ha casa in Lombardia?" sulla situazione abitativa degli studenti lombardi realizzato da Cgil, Cisl e Uil Lombardia, i sindacati degli inquilini Sicet, Sunia e Uniat regionali e l'Udu, l'Unione degli studenti universitari.Sede Cisl Lombardia, via Gerolamo Vida 10 (ore 11)Mercato siderurgico: il bilancio del 2021 e le prospettive per il 2022, webinar di siderweb sulla congiuntura siderurgica Con Carlo Berardi (Colombo Costruzioni), Ruggero Brunori (Ferriera Valsabbia), Federico Fusari (Ricrea) e Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere).diretta streaming (ore 11)Momento inaugurale di accensione, con lo sponsor Dior, delle luci di Natale in corso Vittorio Emanuele II. Intervengono: l'assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, il General Manager LVMH Italia Profumi e Cosmetici (brand Dior) Giuseppe Oltolini e il presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano Gabriel Meghnagi.Corso Vittorio Emanuele II, all'inizio del corso vicino al Duomo e al Mercatino di Natale (ore 18:30) (Rem)